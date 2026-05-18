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Previdência Regras do INSS mudam em 2026 e podem alterar valor da aposentadoria Novas exigências nas regras de transição elevam pontuação mínima e exigem atenção de trabalhadores próximos de se aposentar

As regras de aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passaram por novas mudanças em 2026 e exigem atenção redobrada de trabalhadores que pretendem solicitar o benefício nos próximos meses. As alterações fazem parte das regras de transição estabelecidas pela Reforma da Previdência de 2019 e podem impactar diretamente tanto o tempo necessário para se aposentar quanto o valor final recebido pelo segurado.

Uma das principais mudanças deste ano ocorre na chamada regra de pontos, modalidade que combina idade e tempo de contribuição. Em 2026, a pontuação mínima exigida voltou a subir.

Pelas novas regras, mulheres precisam atingir 93 pontos, além de no mínimo 30 anos de contribuição. Já os homens devem alcançar 103 pontos e comprovar pelo menos 35 anos de recolhimento ao INSS.

Na prática, uma mulher com 60 anos de idade e 33 anos de contribuição, por exemplo, consegue atingir exatamente os 93 pontos necessários para solicitar a aposentadoria pela modalidade.

A regra costuma favorecer trabalhadores que tiveram uma trajetória profissional contínua e começaram a contribuir mais cedo. Já a aposentadoria por idade pode ser mais vantajosa para quem teve períodos sem contribuição ou ingressou tardiamente no mercado formal.

Além da regra de pontos, existem modalidades específicas para trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde, como atividades insalubres, que possuem critérios diferenciados de tempo de contribuição.

Piso e teto da Previdência mudam em 2026

Com o reajuste do salário mínimo nacional, os benefícios pagos pelo INSS também sofreram alterações neste ano. O piso previdenciário passou a ser de R$ 1.621, enquanto o teto dos benefícios chegou a R$ 8.475,55.

Apesar disso, especialistas alertam que contribuir sobre salários elevados não garante automaticamente aposentadoria no teto. O cálculo leva em consideração a média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994, reduzindo o impacto de períodos de remuneração mais alta.

Direito adquirido mantém regras antigas

Segurados que atingiram os requisitos da regra anterior até 31 de dezembro de 2025 continuam protegidos pelo chamado direito adquirido. Nesses casos, mesmo que o pedido ainda não tenha sido protocolado no INSS, o trabalhador mantém o direito de se aposentar pelas exigências antigas.

Isso significa que mulheres que completaram 92 pontos e homens que atingiram 102 pontos até o fim de 2025 ainda podem solicitar o benefício pelas regras anteriores, sem serem afetados pelas novas exigências de 2026.

Simulador ajuda a calcular aposentadoria

Para ajudar os trabalhadores a entender qual modalidade é mais vantajosa, o portal Meu INSS oferece um simulador automático de aposentadoria. A ferramenta compara regras disponíveis, calcula o tempo restante de contribuição e projeta possíveis valores do benefício.

O acesso é feito pelo site ou aplicativo Meu INSS, utilizando login Gov.br. Pelo sistema, o segurado também pode solicitar a aposentadoria, anexar documentos e acompanhar o andamento do processo.

Antes de concluir o pedido, especialistas recomendam verificar atentamente o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que reúne o histórico de vínculos empregatícios e contribuições previdenciárias. Dados incorretos ou incompletos podem atrasar a análise ou reduzir o valor do benefício.

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