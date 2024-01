Reguladores italianos notificam ChatGPT por violar lei de privacidade

A- A+

O órgão regulador de privacidade italiano disse que as técnicas utilizadas pelo ChatGPT — chatbot desenvolvido pela OpenAI — para coletar dados de usuários violam as leis de privacidade do país.

O anúncio, feito nesta segunda-feira (29), acontece após uma investigação iniciada em março do ano passado pela autoridade.

