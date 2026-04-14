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trabalho por aplicativo Regulamentação de trabalho por aplicativo foi tirada da pauta pelo governo, diz Guimarães Posição do Executivo foi motivada principalmente pelo impasse em torno do piso mínimo para entregadores

Promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a regulamentação do trabalho por aplicativo será deixada para o governo “para depois”. A afirmação foi feita pelo novo ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, que não deu uma data para retomar as discussões sobre o tema.

— Nós retiramos de pauta os aplicativos. Não há consenso nas Casa. Nem de um lado, nem do outro. Fica pra depois. Eu penso que é uma medida necessária. Estou cuidando disso para contornar esses problemas.

Na Câmara, o governo federal passou a atuar contra o textodo relator da proposta, deputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE). O projeto seria votado nesta terça-feira na comissão especial, mas a análise foi adiada.

De acordo com Coutinho, a mudança de posição do governo, que inicialmente indicava apoio com ressalvas, foi motivada principalmente pelo impasse em torno do piso mínimo para entregadores. O relatório estabelece o valor de R$ 8,50, enquanto integrantes do governo defendiam um piso de R$ 10.

Segundo o relator, a rejeição do governo ao parecer inviabilizou o avanço da proposta na comissão especial, onde a votação estava prevista para esta terça-feira, mas acabou adiada.

Para o relator, elevar esse valor pode comprometer a sustentabilidade do modelo.

— A medida que o nosso se inviabilizou, o governo tem agora a obrigação de enviar um projeto que é do governo. Se ele (Boulos) mandar, eu voto a favor e ele vai ter que se justificar com o consumidor — disse, em referência a um possível aumento dos preços caso o piso dos entregadores seja de R$ 10.

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