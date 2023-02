A- A+

Austrália Rei Charles perde posto para povos originários em nota de 5 dólares na Austrália Decisão foi anunciada pelo banco central do país e reacendeu o debate sobre o regime republicano no país

O rei Charles III não irá suceder a rainha Elizabeth II na nota de 5 dólares da Austrália, que será redesenhada para homenagear os povos originários australianos e sua história.

A decisão, anunciada pelo banco central australiano, reacendeu o debate sobre o regime republicano na Austrália, com os críticos condenando a ideia como “um absurdo” e outros elogiando a mudança. Embora a Austrália seja independente, ela continua sendo uma monarquia constitucional com o soberano britânico como chefe de estado.

A nota de 5 dólares dirá mais sobre nossa história, nossa herança e nosso país, e vejo isso como uma coisa boa, disse Jim Chalmers, secretário do Tesouro da Austrália, em entrevista coletiva anunciando a decisão.

De acordo com o banco, ainda levará vários anos para a nova nota ser desenhada e impressa. A nota de 5 dólares (no valor de cerca de US$ 3,57) é a única nota australiana que apresenta a imagem da monarca britânica. Notas anteriores apresentavam exemplos de arte aborígine antiga e contemporânea.

Rei será estampado nas moedas

Nas moedas, porém, a imagem de Charles deve substituir a da rainha Elizabeth.

Para os críticos, a ausência do rei no projeto de lei era mais uma evidência de um esforço do governo para impor o republicanismo na Austrália.

"Não há dúvida de que é dirigido pelo governo", disse Peter Dutton, líder da oposição de direita da Austrália, em entrevista a uma estação de rádio australiana.

Ele continuou:

"É outro ataque aos nossos sistemas, à nossa sociedade e às nossas instituições", acrescentou, descrevendo-o como mais “absurdo acordo” que deve ser tolerado por uma “maioria silenciosa”.

Philip Benwell, líder da Liga Monarquista Australiana, foi ainda mais contundente em suas críticas.

“É praticamente o neocomunismo em ação”, disse ele em um comunicado que descreveu o primeiro-ministro Anthony Albanese como “trabalhando assiduamente para derrubar” o rei Charles.

Após sua eleição no ano passado, Albanese deu a entender que um referendo sobre o assunto aconteceria.

Chalmers, o secretário, contestou essas alegações:

Não é segredo que eu gostaria de ver a Austrália se tornar uma república, mas esta é uma mudança mais simples e de curto prazo. Temos aqui a oportunidade de reconhecer o monarca em nossas moedas, reconhecer os primeiros australianos na nota de 5 dólares e acho que isso representa um bom equilíbrio, afirmou.

Pesquisas recente mostra que 31% são a favor da manutenção da monarquia, contra 54% no último referendo oficial sobre o assunto, realizado em 1999. A Austrália tornou-se totalmente independente da Grã-Bretanha em 1942.

O Australian Republic Movement aplaudiu o novo design da nota e o reconhecimento da história aborígene. O chefe da organização, Craig Foster, ex-capitão do time de futebol australiano, acrescentou:

A Austrália acredita na meritocracia, então a ideia de que alguém deva estar em nossa moeda por direito de primogenitura é irreconciliável, assim como a noção de que essa pessoa deveria ser nossa líder de estado por direito de primogenitura.

Dixon Patten, um designer e artista aborígene australiano baseado em Melbourne, disse que o novo projeto de lei pode precipitar mais conversas sobre os valores da Austrália moderna.

E acrescentou que gostaria de ver na nota imagens da flora e fauna nativas, ou cenas do “país”, uma frase indígena que se refere a terras e cursos de água australianos.

