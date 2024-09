A- A+

Amazon Reino Unido anuncia investimento de 8 bilhões de libras da Amazon Web Services no país Em comunicado, Reeves disse que o investimento deverá gerar 14 mil empregos ao ano

A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, disse nesta terça-feira (10), que a Amazon Web Services (AWS) vai investir 8 bilhões de libras no país para a construção de uma nova infraestrutura de nuvem e de inteligência artificial no país.

Em comunicado, Reeves disse que o investimento deverá gerar 14 mil empregos ao ano.

Ainda, a AWS estima que esses investimentos contribuirão com 14 bilhões de libras para o Produto Interno Bruto (PIB) total do Reino Unido de 2024 a 2028.



