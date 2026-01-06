A- A+

TECNOLOGIA Reino Unido investiga X por uso do Grok para criar imagens sexualizadas de mulheres e crianças Órgão regulador avalia se empresa de Elon Musk violou leis de segurança online ao permitir pedidos ilegais ao chatbot de IA

A X, empresa controlada por Elon Musk, passou a ser investigada no Reino Unido após denúncias de que usuários pediram ao chatbot de inteligência artificial Grok para gerar imagens sexualizadas de mulheres e crianças. De acordo com o jornal inglês The Sun, o caso provocou reação imediata de autoridades britânicas e de organizações de proteção infantil.

A Ofcom, órgão regulador de mídia do país, informou que entrou em contato com a X e com a xAI, divisão de inteligência artificial de Musk, para avaliar se houve violação das leis de segurança online em vigor no Reino Unido.

Segundo evidências citadas por ativistas e especialistas, usuários conseguiam enviar fotos ao Grok e solicitar que o chatbot “removesse roupas” ou alterasse imagens para versões sexualizadas — pedidos que, em alguns casos, teriam sido atendidos. Há ainda relatos de geração de imagens envolvendo crianças, o que ampliou a indignação internacional.

Após a repercussão, a X ocultou o recurso de geração de imagens do Grok. Ainda assim, autoridades avaliam que usuários continuariam podendo solicitar diretamente ao chatbot a produção de conteúdos ilegais dentro da plataforma.





No Reino Unido, a criação ou o compartilhamento de imagens íntimas sem consentimento — incluindo deepfakes produzidos por inteligência artificial — constitui crime, com penas previstas em lei.

Em nota, um porta-voz da Ofcom afirmou que “combater danos ilegais online e proteger crianças continuam sendo prioridades urgentes”. O órgão acrescentou que solicitou esclarecimentos formais à X e à xAI para entender quais medidas foram adotadas para garantir o cumprimento das obrigações legais no país. A partir das respostas, será feita uma avaliação para decidir se uma investigação completa será aberta.

Elon Musk declarou que qualquer pessoa que utilize o Grok para criar conteúdo ilegal estará sujeita às mesmas consequências aplicadas a quem publica material ilegal na plataforma. Já a conta de segurança da X informou que remove conteúdos ilícitos, suspende permanentemente contas envolvidas e coopera com autoridades locais sempre que necessário.

