mundo Reino Unido suporta regras sobre a venda de criptomoedas Segundo pesquisa feita pela FCA, número de pessoas que possuem criptomoedas no Reino Unido dobrou

O Reino Unido regulará com mais rigor a promoção e venda de criptomoedas para o público em geral, anunciou o regulador dos mercados do Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) nesta quinta-feira (8).

O número de pessoas que possuem criptomoedas no Reino Unido dobrou, chegando a 10% em 2022, segundo uma pesquisa encomendada por este órgão, que aponta que “muitos agora se arrependem de sua decisão”.

A partir de outubro, os compradores precisarão ser explicitamente informados sobre os riscos de perdas no mercado volátil descentralizado das criptomoedas, o bônus de indicação de um amigo serão banidos e um período de representação será instaurado para novos usuários, listou a FCA.

“Nossas regras dão aos usuários tempo e construídas adaptadas para que ajam informados”, disse Sheldon Mills, executivo do órgão regulador.

Su Carpenter, chefe do grupo de lobby britânico CryptoUK, expressou preocupação, considerando que as novas regras podem criar "barreiras altas à entrada", prejudicando novas empresas e encorajando alguns grupos a contornar a regulamentação operando "de fora do Reino Unido".

"A FCA segue os passos da Securities and Exchange Commission (SEC, autoridade dos EUA para os mercados financeiros), que anunciou ações legais contra a Binance e a Coinbase", duas das principais plataformas de venda de criptomoedas, disse a analista Susannah Streeter, da Hargreaves Lansdown.

