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Inflação ao consumidor

Reino Unido: taxa anual do CPI se mantém em 3% em fevereiro, como previsto

Na comparação mensal, o CPI britânico subiu 0,4% em fevereiro, também como projetado por analistas

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Bandeira do Reino UnidoBandeira do Reino Unido - Foto: Pixabay/Reprodução

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) do Reino Unido permaneceu em 3% em fevereiro, mesmo nível de janeiro, segundo pesquisa divulgada pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) nesta quarta-feira, 25. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet.

Na comparação mensal, o CPI britânico subiu 0,4% em fevereiro, também como projetado por analistas.

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O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de alimentos e energia, avançou 0,6% em fevereiro ante janeiro e registrou alta de 3,2% no confronto anual.

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