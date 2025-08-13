A- A+

FERROVIA Reitor da UFPE diz que ramal Salgueiro-Petrolina da Transnordestina é decisivo para economia local Alfredo Gomes participa, na manhã desta quarta-feira (13) do seminário "Conexões Transnordestina A Ferrovia que Mudará Pernambuco"

O reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Alfredo Gomes, afirmou, na manhã desta quarta-feira (13), que o ramal ferroviário ligando Petrolina ao entroncamento da Transnordestina em Salgueiro é uma estratégia absolutamente importante e decisiva para a economia e para a logística do Estado de Pernambuco e também da região Nordeste.

Reitor está participando da segunda etapa da série de sete seminários “Conexões Transnordestina – A Ferrovia que Mudará Pernambuco”, iniciativa do portal Movimento Econômico, com patrocínio do governo de Pernambuco e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), que está sendo realizada em Petrolina

“O objetivo é vincular também, obviamente, a Transnordestina, ligando portos importantes na nossa região, para que a economia, portanto, ganhe uma nova dimensão, uma nova dinâmica. Então, é uma obra extremamente necessária, importante, que deve ter um compromisso de todos os envolvidos nesse processo”, disse Gomes.

Ainda segundo o reitor, a obra, anunciada pelo presidente da República sobre a coordenação da Sudene, tem a UFPE como parceira por meio de estudos para definir os trajetos, recuperar as informações pré-existentes a respeito do trecho Salgueiro-Petrolina e também estimar custos e impactos econômicos e sociais.

