Relação comercial entre Brasil e Israel só será prejudicada se crise prolongar, dizem especialistas

As relações comerciais entre Brasil e Israel só devem ser afetadas pelo impasse diplomático entre os dois países caso a situação demore a ser resolvida, na avaliação de especialistas. O Brasil importa muito mais do que exporta produtos a Israel.

A crise foi desencadeada com uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o Holocausto. No último domingo, Lula comparou os ataques a palestinos na Faixa de Gaza ao extermínio de judeus, pelos nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial. Como resposta, o governo israelense declarou Lula persona non grata.

O que Israel compra do Brasil

Israel é um grande importador de alimentos do Brasil. Foram exportados US$ 662 milhões para aquele país no ano passado, com destaque para petróleo, soja e carne bovina.

O que Brasil compra de Israel

Israel vende ao mercado brasileiro equipamentos militares e de alta tecnologia. Também exporta para brasileiros produtos como adubos e fertilizantes, aeronaves e produtos químicos. As empresas brasileiras compraram US$ 1,352 bilhão de Israel no ano passado.

Balança deficitária

Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) mostram que, em 2023, o Brasil teve um déficit comercial de US$ 690 milhões com Israel.

O que dizem especialistas

Para especialistas em comércio exterior, as relações entre Brasil e Israel só serão afetadas se a crise se prolongar.

— Não acredito que as relações comerciais possam ser prejudicadas neste momento, a não ser que a crise entre Lula e Israel não se resolva e cresça ainda mais — afirma Horário Ramalho, cientista político e consultor em relações governamentais.

Para o consultor internacional e ex-secretário de Comércio Exterior, Welber Barral, se o impasse demorar, é provável que haja suspensão de investimentos israelenses no Brasil. Porém, ele acredita que ainda é cedo para uma previsão nesse sentido.

— A parte comercial, acho difícil ser atingida. Mas se essa crise perdurar, os investimentos poderão ser afetados — disse Barral.

Volume triplicou

O presidente da Câmara Brasil-Israel, Renato Ochman, disse que Brasil e Israel triplicaram o volume da balança comercial nos últimos anos.

— Não podemos subestimar a importância dos produtos importados de Israel para o Brasil, especialmente no que diz respeito à tecnologia avançada, a qual desempenha um papel fundamental em áreas como medicina, segurança e inteligência — completou.

