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CPI DO INSS Relator da CPI pede indiciamento de Lulinha, Vorcaro e 'Careca do INSS' Relatório de Alfredo Gaspar amplia lista de responsabilizações após meses de investigação, mas governo articula maioria com trocas de última hora para tentar barrar aprovação

O relator da CPI do INSS, Alfredo Gaspar, pediu o indiciamento do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, no relatório final da comissão. Lulinha é o filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O texto também pede o indiciamento do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS".

O relatório atinge empresários, dirigentes de entidades, operadores do sistema financeiro, servidores e pessoas apontadas como facilitadoras do esquema.

Entre os nomes centrais está o de Vorcaro, apontado como peça-chave em movimentações financeiras sob suspeita. Também figura entre na lista o “Careca do INSS”, considerado pelas investigações como um dos principais operadores do esquema, com atuação por meio de empresas intermediárias usadas para viabilizar descontos indevidos em benefícios.

Instalada em agosto do ano passado, a CPI teve como foco apurar um esquema estimado em bilhões de reais, baseado em descontos não autorizados em aposentadorias e pensões. Segundo investigações da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União, entidades teriam forjado vínculos associativos para justificar cobranças mensais, sem prestação efetiva de serviços aos beneficiários.

Ao longo dos trabalhos, o colegiado aprovou centenas de requerimentos e convocou uma ampla gama de personagens, incluindo ex-presidentes do INSS, ex-ministros da Previdência, empresários e operadores ligados ao esquema. Parte relevante dessas oitivas, no entanto, acabou esvaziada por decisões do STF que garantiram a investigados o direito de não comparecer, o que gerou embate direto entre a comissão e a Corte.

Pelo menos dez nomes considerados estratégicos obtiveram habeas corpus para faltar aos depoimentos, entre eles Vorcaro, Leila e outros empresários e dirigentes de entidades. As decisões foram criticadas pela cúpula da CPI, que passou a apontar interferência do Judiciário nos trabalhos do Legislativo.

Além disso, a comissão também enfrentou reveses com a suspensão de quebras de sigilo e com o controle mais rígido sobre o uso de informações sensíveis, especialmente após a criação da chamada “sala cofre”, ambiente restrito para análise de dados obtidos nas investigações.

No parecer, Gaspar sustenta que houve a formação de um “ecossistema estruturado de fraudes”, com divisão de tarefas entre entidades, intermediários e operadores financeiros. O relatório também propõe mudanças legislativas para endurecer regras de concessão de benefícios, ampliar mecanismos de fiscalização e reforçar o controle sobre descontos em folha.

Apesar da apresentação do documento, sua aprovação é considerada incerta. Nos dias que antecederam a votação, partidos da base do governo e do Centrão promoveram uma série de substituições na composição da CPI, alterando a correlação de forças no colegiado.

As trocas atingiram parlamentares que vinham votando com a oposição e foram substituídos por nomes mais alinhados ao governo, em uma estratégia para garantir maioria contrária ao relatório. Integrantes da comissão avaliam que a movimentação foi decisiva para reduzir as chances de aprovação do parecer.

Nos bastidores, aliados do governo admitem que a intenção é barrar um relatório com elevado número de indiciamentos em um momento sensível do calendário político, às vésperas do período pré-eleitoral. Caso o texto seja rejeitado, a base articula a apresentação de um relatório alternativo, com conclusões mais moderadas.

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