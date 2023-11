A- A+

ORÇAMENTO Relator da LDO anuncia nova emenda, que será distribuída entre os partidos A nova emenda era um pleito de parlamentares desde que as chamadas emendas de relator, base do orçamento secreto, foram consideradas inconstitucionais

O deputado Danilo Forte (União-CE) anunciou que vai incorporar no Orçamento de 2024 um novo tipo de emenda parlamentar. Relator do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), proposta que prevê as diretrizes de como o governo deve gastar o dinheiro público, Forte disse que os recursos previstos nessa nova modalidade serão controlados pelos líderes das bancadas partidárias da Câmara e do Senado. Ainda não se sabe de quanto será este montante.

De acordo com o deputado, os recursos terão a sigla "RP5" e possibilitarão que as bancadas partidárias "influam diretamente na construção orçamentária do país". A criação de uma nova emenda era um pleito de parlamentares desde que as chamadas emendas de relator, base do orçamento secreto, foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Desde então, deputados e senadores contestam o ritmo de execução das emendas distribuídas pelo poder Executivo e cobram a criação de um cronograma de repasses — o que é refutado pelo governo, que costuma fazer as liberações às vésperas de importantes votações.

— Estamos criando um novo espaço, uma nova rubrica, um novo título que é a RP5, que vai abrigar a parte do Orçamento que será destinada às emendas parlamentares por bancada. É uma iniciativa nova em que as bancadas, pela representação, terão uma participação de influir na construção orçamentária do país. Da mesma forma que tem a emenda individual, a emenda de bancada por estado, teremos também a emenda de bancada por partido, o que é muito importante para democratizar o acesso desses partidos ao orçamento e dar mais transparência à execução orçamentária — disse Forte.

A RP5 seria distribuída de acordo com a representatividade dos partidos no Congresso e ainda não está definido se esta emenda será impositiva, ou seja, de pagamento obrigatório pelo poder Executivo.

Também não está definido se haverá regras para a distribuição interna entre os parlamentares de cada partido. Atualmente, parlamentares contam com as chamadas emendas individuais, as de bancada estadual e as de comissões.

