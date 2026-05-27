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FIM DA ESCALA 6X1

Relator da PEC 6x1 pede que deputados retirem destaques que acabam com transição

Hildo Rocha e Sóstenes Cavalcante querem suprimir do texto o prazo de 60 dias para que a PEC entre em vigor após sua promulgação

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Discussão e votação do parecer do relator da PEC, o deputado Leo PratesDiscussão e votação do parecer do relator da PEC, o deputado Leo Prates - Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala 6x1, deputado Leo Prates (Republicanos-PB), pediu aos deputados Hildo Rocha (MDB-MA), Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido na Casa, que retirem os destaques apresentados ao seu substitutivo.

Hildo e Sóstenes querem suprimir do texto o prazo de 60 dias para que a PEC entre em vigor após sua promulgação. Já Melchionna sugere a retirada da parte que prevê que contratos já firmados pela administração pública e dependam diretamente de mão de obra, como serviços terceirizados, tenham de passar por aditivos contratuais para recompor o equilíbrio econômico-financeiro após a redução da jornada de trabalho.

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"Nós estamos fazendo, praticamente, sem transição. Nós precisamos ter adequação de arrumação", declarou Prates durante a sessão da comissão especial que analisa a proposta.

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