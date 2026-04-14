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Aplicativos Relator da regulamentação do trabalho por aplicativos solicitará a retirada do texto da pauta Relator da regulamentação do trabalho por aplicativos solicitará a retirada do texto da pauta.

Após pedido do líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, o relator da regulamentação do trabalho por aplicativos, deputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE), vai solicitar ao presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) a retirada de pauta do PLP 152/2025 (Projeto de Lei Complementar), cuja votação estava prevista para esta terça-feira (14) na comissão especial.

Coutinho destaca que a decisão busca preservar o mérito técnico do texto, construído mediante o diálogo com trabalhadores, plataformas, governo, Justiça do Trabalho, academia e especialistas desde 2025, incluindo 16 reuniões da comissão especial e 80 convidados ouvidos.

"Apresentamos um relatório inovador, propondo a criação de uma nova categoria, e garantindo uma série de direitos reivindicados há anos pelos profissionais: transparência algorítmica, seguridade social, repasses integrais de gorjeta, seguro de vida e acidentes, valor mínimo de remuneração para entregadores, retenção máxima da plataforma e até isenção de imposto para aquisição de veículos", diz.

"Tivemos sempre o cuidado de não aumentar o preço ao consumidor, não onerar a previdência e nem inviabilizar o ambiente de negócios no país, pois os aplicativos estão inseridos nas nossas vidas e nós gostamos do serviço”, acrescenta.

*Com informações da assessoria.

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