Medida provisória Relator deve incluir trechos da MP do IOF em projeto que endurece pena para falsificação de bebidas Kiko Celeguim (PT-SP) vai propor recuperar quatro medidas fiscais que, juntas, somam R$ 10,7 bi em economia

O relator do projeto que torna crime hediondo a falsificação de bebidas, deputado Kiko Celeguim (PT-SP), pretende aproveitar a tramitação da proposta para recompor parte do conteúdo da medida provisória (MP) alternativa ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que caducou no início do mês e fazia parte do pacote fiscal do governo.

A medida provisória tratava de temas como aumento da taxação de bets e fintechs e incluiu também dispositivos de controle de despesas obrigatórias. O texto era considerado essencial pela equipe econômica para fechar as contas neste ano e no próximo.

Celeguim propõe recuperar quatro dispositivos que constavam do texto e que, juntos, representavam R$ 10,7 bilhões em impacto positivo nas contas públicas.

As mudanças são:

Inclusão do programa Pé-de-Meia no piso constitucional da educação;

Limitação do seguro-defeso, pago a pescadores, ao valor previsto na Lei Orçamentária Anual;

Redução do prazo de concessão do auxílio-doença por análise documental (Atestmed);

Limitação da compensação financeira (Comprev) entre o INSS e os regimes próprios de previdência de estados e municípios.

Essas medidas foram originalmente elaboradas pela equipe econômica como parte da estratégia de contenção de despesas e aumento de eficiência na execução orçamentária, e estavam entre os trechos mais consensuais da MP.

Com o texto fora de vigor, o governo agora busca novos veículos legislativos para reinseri-las.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sinalizou que pode colocar o texto em votação na próxima semana.

A iniciativa de Celeguim ocorre em meio à indefinição sobre qual projeto será usado como principal instrumento para o novo pacote de compensação.

Uma das possibilidades em análise é justamente o projeto do metanol, que trata da tributação sobre combustíveis e bebidas adulteradas. Por já estar pautado e ter urgência aprovada, o texto passou a ser visto como atalho legislativo para retomar parte do conteúdo da MP.

A hipótese, contudo, enfrenta resistência entre líderes da base, que consideram inadequado misturar dispositivos fiscais com endurecimento penal.

Outra alternativa é o projeto que permite a atualização do valor declarado de imóveis no Imposto de Renda mediante pagamento de uma alíquota menor — proposta que anteciparia receitas, mas que ainda não tem índice de correção e taxa aplicável definidos. Ambos os projetos estão na pauta da próxima semana.

O governo ainda trabalha na forma como irá apresentar outros pontos da MP, como elevação do imposto sobre bets e fintechs.

No Congresso, parlamentares avaliam que a derrubada da MP teve caráter mais político do que técnico e que parte das medidas poderá avançar em ambiente menos polarizado. A leitura é que fatiar o pacote em projetos de tramitação mais simples pode facilitar o avanço de medidas de consenso e destravar o orçamento do próximo ano.

