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escala 6x1

Relator diz que pedirá "calendário especial" para votar fim da escala 6x1 antes das eleições

Texto deve ser analisado na quarta-feira por colegiado antes de seguir para o plenário da Casa

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Senador Omar Aziz considerou "impossível" fazer modificações ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados para evitar atrasos na tramitação.Senador Omar Aziz considerou "impossível" fazer modificações ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados para evitar atrasos na tramitação. - Foto: Reprodução/vídeo TV Senado

Após receber representantes do setor produtivo, o relator da proposta de emenda constitucional (PEC) do fim da escala 6x1 (seis dias de trabalho e um descanso), senador Omar Aziz (PSD-AM), reiterou que fará a leitura do seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, nesta quarta-feira, sem modificações.

O parlamentar disse acreditar que a proposta vai ser aprovada pelo colegiado, apesar da ameaça de parlamentares da oposição em recorrer a manobras regimentais para protelar a discussão

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— É o primeiro item da pauta e a gente esperar aprovar. Não creio que alguém vai ser contra votar uma matéria dessa — disse o relator, acrescentando que pedirá uma calendário especial, como quebra de intertício, por exemplo, para votar no plenário do Senado, durante o esforço concentrado do Congresso nesta semana.

Ao ser indagado sobre as preocupações do setor produtivo, o relator considerou "impossível" fazer modificações ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados para evitar atrasos na tramitação.

Ele disse que será preciso fazer adequações, após a promulação da PEC para adaptar a jornada de trabalho diferenciada de trabalhadores de plataforma de petróleo, aviação, transporte de carga e navegação.

Segundo ele, essas adequações poderão ser feitas com a aprovação de PECs ou projetos de lei complementares, durante a fase de transição.

A PEC reduz a jornada semanal de trabalho de 44 horas para 42 horas dois meses após a promulgação.

Nesse período, a jornada semanal máxima cai para cinco dias. Depois de 14 meses da aprovação, a jornada cai para 40 horas.

A proposta assegura oito horas diárias de trabalho e duas folgas na semana, sendo uma de preferência aos domingos.

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