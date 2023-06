A- A+

Câmara dos Deputados Relator diz que reforma tributária irá a plenário na primeira semana de julho Aguinaldo Ribeiro disse que Lira se comprometeu a pautar o substitutivo da reforma antes do recesso

O texto final da reforma tributária vai à votação no plenário da Câmara dos Deputados na primeira semana de julho. Essa foi a previsão comunicada pelo relator do projeto na Casa, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), nesta terça-feira, em sessão que apresentou as principais diretrizes para mudanças de impostos o país.

- Conversei com Lira, que me autorizou a comunicar que nós vamos apreciar no plenário o substitutivo na primeira semana de julho - disse.

Ribeiro participa da leitura do texto final elaborado pelo Grupo de Trabalho que analisa a reforma tributária na Câmara.

