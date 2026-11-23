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ajuste fiscal Relator do ajuste fiscal na Câmara diz que tem acordo com sete partidos para aprovação Texto será analisado nesta segunda-feira na Casa

O relator na Câmara do projeto de ajuste fiscal, Mauro Benevides Filho (União Brasil-CE), disse que já tem acordo com sete partidos em torno da aprovação do texto. Estão na lista, segundo ele, as bancadas do PT, União Brasil, MDB, PP, PSD, PSB e PcdoB, que somadas reúnem 278 deputados.

No início da tarde, o relator vai se reunir com parlamentares do PL, que faz oposição ao governo, e com o PSOL. São necessários ao menos 257 votos para que o texto passe.

A previsão é que o relatório seja votado nesta segunda-feira no plenário da Câmara dos Deputados, em uma sessão semipresencial. Mauro Benevides manteve o mesmo texto aprovado pelo Senado na semana passada.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) está em Brasília e aguarda a chegada dos parlamentares. O processo de votação está previsto para 18h.

Segundo o relator, a expectativa é aprovar o texto sem modificações; Caso isso aconteça, o projeto seguirá à sanção presidencial.

— Tenho procurado conversar com as bancadas e os líderes dos partidos para explicar as medidas. Acho que isso vai facilitar a aprovação — afirmou o relator, acrescentando que a negociação feita no Senado alivia o impacto para os estados e também ajuda no processo.

Ele observou que para ganhar apoio do PT e do PCdoB, foi feita uma promessa do ministro do Planejamento, Bruno Moretti, de buscar uma alternativa para não sacrificar os investimentos, após à sanção do projeto de ajuste fiscal. O próprio relator apresentou uma proposta nesse sentido, antes do envio do projeto do Executivo.

Enquanto o governo falaa em um impacto do projeto de R$ 56 bilhões para as contas públicas, o relator disse que a economia será maior: de R$ 72 bilhões até 2030.

Segundo ele, os cálculos do Executivo são conservadores. O valor previsto pela consultoria do relator deverá ser anunciado durante a leitura do parecer no plenário.

Mauro Benevides disse que a aprovação do projeto nesta segunda-feira é importante para acalmar o mercado e facilitar a aprovação da proposta orçamentária para 2027 na Comissão Mista e Orçamento (CMO) do Congresso até 17 de dezembro.

O projeto de ajuste fiscal amplia a capacidade de gestão e contenção fiscal da União com mecanismos adicionais para o cumprimento das metas de resultado primário. A proposta prevê corte em benefícios fiscais, postergação de pagamentos por parte da União e limitação da compensação tributária.

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