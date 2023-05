A- A+

Arcabouço fiscal Relator do arcabouço fiscal deixa reunião com técnicos da Câmara e diz que relatório está pronto Cláudio Cajado afirmou que o texto preliminar está fechado e será levado aos líderes em reunião na noite desta segunda-feira (15)

O relator do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, Claudio Cajado (PP-BA), afirmou que o relatório preliminar do arcabouço fiscal está pronto.

O parlamentar fechou o texto com técnicos da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira na tarde desta segunda-feira (15).

O deputado, porém, não quis dar mais detalhes do texto antes de levar a proposta para os líderes partidários em reunião na noite desta segunda-feira.

O encontro acontecerá na residência oficial da Presidência da Câmara. Além de Arthur Lira (PP-AL), o ministro da Fazenda Fernando Haddad também deve participar.

Mais cedo, o relator sinalizou um acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para inclusão de gatilhos no projeto do novo marco fiscal.

As sanções são mecanismos de punição ao governo em caso de descumprimento da meta fiscal. Entre os exemplos, a proibição de novos concursos públicos ou de aumento para o funcionalis

— Nós estamos perseguindo um texto que seja consensualizado. Essa questão de ter medidas e gatilhos, é necessário. Vamos apresentar no relatório a graduação que se encaixa melhor — disse Cajado

Veja também

Eletrobras "Há distorção em área nevrálgica para a nação", diz Padilha sobre voto da União na Eletrobras