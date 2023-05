A- A+

Arcabouço fiscal Relator do arcabouço vai apresentar prévia do texto para líderes partidários na segunda-feira (15) Deputado Claudio Cajado (PP-BA) se comprometeu a discutir relatório com lideranças e presidente da Câmara Arthur Lira

O relator do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, Cláudio Cajado (PP-BA), vai apresentar uma prévia do texto para as lideranças partidárias na próxima segunda-feira (15).

Se houver acordo imediato, o texto final poderá ser publicado na terça-feira (16).

- Combinamos que o texto será apresentado inicialmente aos líderes partidários e, nesse sentido, nós vamos fazer uma conversa ampla com os líderes. A partir daí os ajustes serão feitos e vamos obviamente disponibilizá-lo para imprensa e a sociedade - disse Cajado.

O deputado se reuniu na tarde desta quinta-feira com o presidente da Câmara, Arthur Lira, na Residência Oficial.

Veja também

MEI SEDEPE e Sebrae promovem Semana do MEI no Expresso Empreendedor com cursos gratuitos para o público