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escala 6x1 Relator espera que Senado aprove PEC do fim da 6x1 e diz que não votar é "suicídio' Presidente do Casa falou em acordo para analisar relatório na CCJ, mas não mencionou votação no plenário

O senador Omar Aziz (PSD-AM), relator da proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1, tem a expectativa que o Senado conclua a tramitação da iniciativa na semana que vem, com votações na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário.

De acordo com ele, a proposta tem apelo eleitoral e teria dificuldades para ser barrada.

— Tu acha que a gente não tem voz para gritar lá e pedir para votar? Quero ver dizer não, é se suicidar. Aquele que é candidato se suicida e aquele que apoia alguém. O cara vai fugir dele como o diabo foge da cruz com medo. Quem vai ser contra isso? Todos os trabalhadores brasileiros esperando isso e vai aparecer alguém dizendo que é contra? – disse ao Globo.

Aziz é aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e se candidatou a governador do Amazonas, onde dá palanque para o petista.

O texto foi um dos assuntos debatidos em uma reunião feita nesta quarta-feira pelo presidente Lula com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Na saída do encontro, Alcolumbre disse que há acordo para o relatório de Aziz ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na semana que vem, mas não mencionou uma previsão para o tema ser levado ao plenário.

A PEC foi aprovada pela Câmara em maio, mas demorou a tramitar no Senado em meio a um distanciamento entre Lula e Alcolumbre. Nas últimas semanas, Lula se reconciliou com o presidente do Senado.

Os dois estavam afastados desde a rejeição pelo Senado da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF).

A iniciativa foi destravada na semana passada, quando foi remetida para a CCJ e Omar Aziz foi designado relator.

De acordo com o relator, parlamentares bolsonaristas, que possuem discurso crítico à proposta, teriam dificuldades em se posicionar pelo adiamento da votação.

— Na Câmara foi votado há três meses, não era nem véspera de eleição. Tu acha que faltando 30 dias para a eleição o cara vai pegar: “Vou dar um tiro na minha cabeça”. Quem vota em bolsonarista é trabalhador também. Vai ter uma transição, vai ter tempo para ajudar algumas coisas, isso é normal.

Aziz pretende divulgar o relatório nesta quinta-feira e não vai fazer alterações em relação ao texto aprovado pela Câmara. A previsão é que a CCJ analise o parecer na quarta-feira da semana que vem.

A semana que vem foi definida como a última de esforço concentrado antes das eleições, em outubro.

A PEC prevê a redução de 44 horas para 40 horas semanais de trabalho em uma transição de um ano.

Os dois dias de folga por semana passarão a valer 60 dias após a promulgação, ou seja, quando entra em vigor após ser aprovado no Congresso.

Salários acima de R$ 21,1 mil não terão limite de jornada.

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