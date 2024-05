A- A+

importação Relator inclui "jabuti" no projeto Mover: fim de isenção para compras de até US$ 50 em e-commerces Imposto de Importação foi zerado para compras internacionais de até US$ 50 em 2023, desde que as plataformas aderissem ao programa Remessa Conforme

O relator do projeto de lei que institui o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), Átila Lira (PP-PI), incluiu no relatório da proposta o fim da isenção do Imposto de Importação para as compras internacionais de até US$ 50.

O projeto será votado nos próximos dias na Câmara dos Deputados. O texto ainda pode passar por modificações.

Em agosto de 2023, entrou em vigor o programa Remessa Conforme, do Ministério da Fazenda, que funciona por adesão. Com ele, o Imposto de Importação para compras de até US$ 50 foi zerado — antes, era de 60%. Isso vale para empresas como Shoppe e Shein.

Pelo programa, essas empresas devem pagar ICMS (imposto estadual) de 17%, sobre compras de qualquer valor. Antes do programa, havia diferentes alíquotas do imposto estadual para essas compras.

A medida desagradou aos varejistas brasileiros, que se queixam de concorrência desequilibrada com importados. O deputado Átila Lira (PP-PI) fala em "preocupação" com a indústria nacional, ao propor a revogação da medida.

"Propomos revogar a possibilidade de importações via remessa postal que hoje estão isentas, para não gerar desequilíbrio com os produtos fabricados no Brasil, que pagam todos os impostos", diz o relatório.

O texto não diz, porém, qual seria a alíquota.

O que é o Mover?

O Mover prevê, até 2028, que as empresas do setor que produzem no Brasil poderão obter créditos financeiros a serem usados para abatimento de quaisquer tributos administrados pela Receita Federal ou até serem ressarcidos em dinheiro.

Para isso, os fabricantes deverão realizar gastos em pesquisa e desenvolvimento ou produção tecnológica no país.

São fixados limites anuais para tais créditos: em 2024, R$ 3,5 bilhões; em 2025, R$ 3,8 bilhões; em 2026, R$ 3,9 bilhões; em 2027, R$ 4 bilhões; e, em 2028, R$ 4,1 bilhões.

