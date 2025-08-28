A- A+

BRASIL Relator propõe ressarcir aposentados do INSS com recursos do FGC Dinheiro iria para cobrir fraudes em mensalidades associativas ou empréstimo consignado

Relator do projeto que acaba com descontos do INSS destinados para associações, o deputado Danilo Forte (PSD-CE) propôs que o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) seja utilizado como mecanismo de ressarcimento de aposentados e pensionistas que tiveram débitos indevidos em seus pagamentos.

Reunindo grandes bancos, o FGC é uma associação privada que protege o patrimônio de investidores em caso de crise ou liquidação de uma instituição financeira.

A mudança feita por Forte faz parte do sétimo relatório apresentado por ele para o texto que deve ser votado na Câmara até a semana que vem.

Originalmente, o projeto proíbe os descontos automáticos de mensalidades de associações e sindicatos nas aposentadorias e pensões do INSS. O texto ganhou força após investigações da Polícia Federal (PF) apontarem fraudes em parte desses débitos.





A nova versão do texto diz que a entidade associativa, instituição financeira ou sociedade de arrendamento mercantil que realize desconto indevido de mensalidade associativa, ou referente a pagamento de empréstimo consignado em benefício administrado pelo INSS, fica obrigada a restituir o valor integral em até 30 contados da notificação da irregularidade.

Pelo texto, caso o INSS não obtenha êxito na cobrança dos valores junto à instituição financeira em decorrência de intervenção ou liquidação extrajudicial, o Fundo Garantidor de Créditos será utilizado como mecanismo de ressarcimento. Isso precisaria ser regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional.

Integrantes do governo que acompanham o assunto dizem que a equipe econômica não concorda com a proposta e o tema ainda será alvo de debates.

