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CPI DO INSS Relatório afirma que testemunha citou pagamentos de R$ 300 mil mensais de 'Careca do INSS' a Lulinha Texto cita investigação conduzida pela Polícia Federal que demonstra que o Careca do INSS era próximo de Fábio Luis

O relatório da CPI do INSS que pediu o indiciamento do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, aponta que o filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu pagamentos mensais de R$ 300 mil de Antônio Carlos Antunes, o Careca do INSS e um dos protagonistas do escândalo. O pedido de indiciamento feito pela comissão é por organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e tráfico de influência.

O texto da CPI cita investigação conduzida pela Polícia Federal que demonstra que o Careca do INSS "cultivava uma relação de proximidade com Fábio Luís Lula da Silva que transcendia os limites de uma simples amizade ou convívio social".

O relatório aponta que o depoimento de Edson Claro, ex-funcionário do Careca, que afirma que o lobista mantinha pagamentos mensais de "aproximadamente R$ 300 mil em favor de Fábio Luís" e que "ostentava sua suposta ligação com o filho do Presidente da República perante parceiros comerciais e fornecedores".

Essa mesma testemunha citou que o Careca teria antecipado "a quantia de 25 milhões, sem que restasse esclarecida a moeda de referência, em razão de projetos denominados "Projeto Amazônia" e "Projeto Teste de Dengue".

A CPI fundamenta o pedido de indiciamento a Lulinha na sua relação empresária Roberta Moreira Luchsinger e com o Careca do INSS. Roberta é apontada como "amiga íntima" de Lulinha e principal ponte entre ele e o Careca do INSS.

O texto também pede o indiciamento do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS". O relatório atinge empresários, dirigentes de entidades, operadores do sistema financeiro, servidores e pessoas apontadas como facilitadoras do esquema.

A defesa de Lulinha, por meio do advogado Marco Aurélio de Carvalho, afirma que recebeu com indignação o pedido de indiciamento e o relatório releva "o desespero de uma oposição que não tem projeto para o país e querem desgastar o governo, atingindo o filho do presidente":

"A recomendação de indiciamento só revela o caráter eleitoral da atuação do relator , e vulgariza a nobre função de fiscalizar delegada de forma atípica pela constituição federal ao parlamento brasileiro. Não há um único elemento nos autos que justifique ou fundamente a referida sugestão. Se não fosse trágico, seria cômico. Fábio não tem relação direta ou indireta com os fatos investigados no bojo da CPMI do INSS. O vazamento criminoso de seu sigilo bancário é um elemento que confirma o que a defesa desde o início vem dizendo", diz o advogado.

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