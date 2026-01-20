A- A+

levantamento Relatório do Ministério da Gestão aponta que estado economizou recursos com o uso do SEI Dados sobre o Sistema Eletrônico de Informações foram coletados no primeiro trimestre de 2025

Um relatório do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) apontou que o Programa Nacional de Processo Eletrônico (ProPEN), por meio da utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), evitou o consumo de aproximadamente 581,02 milhões de folhas de papel em Pernambuco. Os dados do SEI, que está em operação desde 2017, é baseado na coleta realizada no primeiro trimestre de 2025.

O volume corresponde a uma economia estimada de 5,81 bilhões de litros de água e à preservação de cerca de 58,10 mil árvores. Ainda de acordo com o levantamento, a digitalização dos processos resultou em uma economia de R$ 23,24 milhões, valor que deixou de ser destinado à aquisição de papel.

Ao todo, foram gerados 2,91 milhões de processos eletrônicos, com a participação de 74,22 mil usuários internos e 44,76 mil usuários externos. O estado contabiliza ainda a produção de 5,77 milhões de documentos internos e o armazenamento de 8,59 milhões de documentos externos, além da integração com 16 sistemas corporativos.

O Painel ProPEN reúne métricas e indicadores que permitem mensurar os impactos da adoção do processo eletrônico em todo o país. Os dados completos podem ser acessados no portal do MGI.

Em Pernambuco, o SEI é coordenado pela Liga Digital, iniciativa que integra a Secretaria Executiva de Transformação Digital da Secretaria de Administração (SAD/SETD) e a Agência Estadual de Tecnologia da Informação de Pernambuco (ATI-PE).

A gerente de Municipalização da SAD/SETD, Vanessa Cândido, afirma que a divulgação dos dados pelo Governo Federal reforça o papel do SEI como instrumento estruturante da governança digital, além de evidenciar Pernambuco como referência na adoção de soluções digitais no setor público.

Ela informou também que está prevista, ao longo deste ano, a disponibilização de um dashboard (painel digital) específico para os municípios, que permitirá acompanhar os resultados da implantação do SEI nas administrações municipais. Gravatá, Pesqueira, Vitória de Santo Antão e Sertânia já avançaram na adoção da ferramenta.



