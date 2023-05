Relatório da reforma tributária é adiado e será apresentado a partir do dia 23

A- A+

O Grupo de Trabalho para Reforma Tributária na Câmara dos Deputados deve atrasar em uma semana a apresentação do relatório preliminar sobre as discussões para a mudança no sistema de impostos. A previsão é que o primeiro texto seja levado aos deputados a partir do dia 23 de maio. Antes, a data era do dia 16, mesmo dia de encerramento oficial do GT.

A ideia dos parlamentares é realizar um seminário nos dias 23,24 e 25 para debaterem os pontos divulgados. Após esse período, um segundo texto com modificações pode surgir, levando a publicação do relatório final para os últimos dias do mês.

Depois do texto final elaborado pelo GT, o relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), vai construir o substitutivo que seguirá para votação no plenário da Câmara, dando origem a Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

Entre os motivos do atraso, estão a recente viagem do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a Nova York, na última semana, e as atenções voltados para a discussão do arcabouço fiscal.

Debate com senadores

O relator Aguinaldo Ribeiro ainda quer incluir senadores em ao menos uma das rodadas de conversas antes da proposta seguir ao plenário para votação dos deputados. O deputado do PP pediu ao presidente do Senando, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a indicação de representantes para o debate.

Modelos em discussão

Os deputados discutem a criação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), união de todos os impostos de consumo, ou de dois IVAs, um nacional e outro subnacional.

A segunda ideia tem encontrado maior aderência entre parlamentares de diferentes bancadas. Isso porque, a existência de um IVA subnacional (união de ICMS e ISS) pode dar maior autonômia para estados e municípios administrarem suas arrecadações.

