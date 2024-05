A- A+

economia Relatório do BCE diz que avanço salarial deve continuar elevado em 2024 e com perfil irregular O relatório atribuí o forte avanço salarial ao nível elevado da inflação no bloco

O avanço salarial da zona do euro deve continuar elevado em 2024 e com perfil irregular, avalia o Banco Central Europeu (BCE), em relatório trimestral divulgado nesta quinta-feira, 23. Conforme os dados atualizados, as negociações de avanço salarial subiram a 4,7% no primeiro trimestre de 2024, acelerando em relação aos 4,5% registrados no quarto trimestre de 2023.



O BCE também aponta que o crescimento dos salários gerais, medido pela remuneração por empregado, atingiu 5,2% em 2023, sua maior taxa anual desde o início do euro.

O relatório atribuí o forte avanço salarial ao nível elevado da inflação no bloco.

No entanto, o BCE nota que ferramentas de rastreamento dos salários na zona do euro demonstram moderação nas pressões salariais desde 2023, sinalizando possível arrefecimento ao longo deste ano.

Veja também

Imposto Mais de 30 milhões de contribuintes já entregaram declaração do IR