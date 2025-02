A- A+

EUROPA Relatório do BCE sugere mais cortes para taxa de juros neutra, mas destaca incertezas Para o quarto trimestre de 2024, as estimativas apontam para uma faixa de valores para a taxa real de juros neutra entre -0,5% e +0,5%

O Banco Central Europeu (BCE) destacou as incertezas envolvidas nas estimativas da taxa de juros neutra, que é fundamental para a definição da política monetária na zona do euro, em comunicado. Embora essa taxa seja um indicador importante, o BCE alertou que as estimativas estão longe de ser precisas.

Elas são "altamente incertas", principalmente devido aos desafios relacionados à escolha dos modelos econômicos, aos dados disponíveis e à definição de parâmetros, segundo a instituição em relatório.

Para o quarto trimestre de 2024, as estimativas do banco apontam para uma faixa de valores para a taxa real de juros neutra entre -0,5% e +0,5%, enquanto a taxa nominal ficaria entre 1,75% e 2,25%. No entanto, o BCE deixou claro que esses intervalos devem ser vistos como "indicativos", devido à incerteza que envolve essas medições.

Embora essas estimativas ofereçam informações úteis para a política monetária, o BCE ressaltou que elas não devem ser tratadas como um "indicador mecânico" para a tomada de decisões. Isso porque diferentes modelos econômicos produzem resultados variados, o que reflete a grande incerteza no cálculo dessa taxa, segundo o banco europeu.

A instituição também destacou que as "faixas de estimativas pontuais indicam um grau muito elevado de incerteza", o que pode gerar resultados distintos, dependendo da abordagem escolhida. Além disso, a "incerteza nos parâmetros do modelo pode ser bastante grande", o que contribui para a variação nas estimativas.



