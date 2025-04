Remédios e outros produtos farmacêuticos ficam, por ora, fora das tarifas de Trump

A- A+

Produtos farmacêuticos ficarão, por enquanto, isentos das amplas tarifas sobre os principais parceiros comerciais dos EUA — uma pequena vitória para as empresas farmacêuticas, que vinham fazendo lobby por uma isenção das taxas.

O presidente Donald Trump anunciou hoje suas tarifas recíprocas sobre mais de 60 países, incluindo membros da União Europeia e a Suíça.

Trump já havia declarado anteriormente que tarifas específicas para a indústria farmacêutica viriam “em breve”.

Medicamentos e outros produtos — incluindo alguns já sujeitos a tarifas anteriores — não estão incluídos nas novas taxas, segundo uma ficha técnica divulgada pela Casa Branca.

No entanto, a indústria farmacêutica pode ser alvo de outras tarifas no futuro.

O presidente americano diz que suas medidas protecionistas têm como objetivo estimular a produção nos EUA, mas há um temor entre economistas de que tornem produtos mais caros para os americanos, gerando inflação.

— Vamos produzir os carros e navios, chips, aviões, minerais e medicamentos de que precisamos bem aqui na América — disse Trump ao anunciar as novas tarifas.

— As empresas farmacêuticas vão voltar com tudo, estão voltando com tudo, todas estão voltando para o nosso país porque, se não voltarem, vão pagar um imposto pesado. E se voltarem, eu vou ficar muito feliz.

