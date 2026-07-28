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Banco Central Remessa de lucros e dividendos soma US$ 4,235 bilhões em junho, revela BC Despesas com juros externos somaram US$ 2,258 bilhões no mês passado, contra US$ 2,397 bilhões no mesmo mês de 2025

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve déficit de US$ 4,235 bilhões em junho, informou o Banco Central nesta terça-feira,28. Em junho de 2025, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 4,060 bilhões.

As despesas com juros externos somaram US$ 2,258 bilhões no mês passado, contra US$ 2,397 bilhões no mesmo mês de 2025.

No acumulado do ano até junho, a rubrica de lucros e dividendos está negativa em US$ 26,615 bilhões, enquanto a dos gastos com o serviço da dívida está negativa em US$ 13,744 bilhões.

Viagens internacionais

A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 1,408 bilhão em junho, informou o BC. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram no exterior e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil. Em junho de 2025, o déficit nessa conta foi de US$ 1,164 bilhão.

Os brasileiros gastaram US$ 2,217 bilhões no exterior no mês passado. As despesas dos estrangeiros com viagens ao Brasil ficaram em US$ 809 milhões.

A conta de viagens internacionais acumula déficit de US$ 6,973 bilhões em 2026 até junho. Ela teve déficit de US$ 11,536 bilhões em todo o ano de 2025.

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