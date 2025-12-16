Remessas globais de smartphones devem cair 2,1% em 2026, mostra pesquisa

A- A+

As remessas globais de smartphones em 2026 devem diminuir 2,1% devido ao aumento dos custos de memória, segundo pesquisa da Counterpoint publicada nesta terça-feira, 16. O número representa uma revisão de baixa de 2,6 pontos porcentuais da previsão anterior, com as fabricantes chinesas apresentando as maiores revisões para baixo.

Os aumentos nos preços da Memória de Acesso Aleatório Dinâmica (DRAM) já elevaram os custos de componentes (BOM) de smartphones de entrada, intermediários e de ponta em cerca de 25%, 15% e 10%, respectivamente, segundo a pesquisa, que espera impactos adicionais nos custos na faixa de 10% a 15% até o segundo trimestre de 2026.

"O que estamos vendo agora é o segmento de baixo custo do mercado (abaixo de US$ 200) sendo o mais afetado, com os custos da lista de materiais (BOM) aumentando de 20% a 30% desde o início do ano", disse o diretor de Pesquisa da empresa, MS Hwang "Os segmentos de médio e alto padrão do mercado registraram aumentos de preços de 10% a 15%", acrescentou.

Ainda, de acordo com outro relatório da Counterpoint sobre soluções de memória para inteligência artificial (IA), os preços da memória podem subir mais 40% até o segundo trimestre de 2026, resultando em um aumento nos custos da lista de materiais entre 8% e mais de 15% acima dos níveis elevados atuais.

Os fabricantes de smartphones mais bem posicionados para enfrentar a escassez de suprimentos serão aqueles com escala, portfólios de produtos amplos (especialmente no segmento premium) e forte integração vertical.

"Apple e Samsung estão em melhor posição para enfrentar os próximos trimestres", disse o analista sênior Yang Wang. "Mas será difícil para outros que não têm tanta margem de manobra para gerenciar a participação de mercado em relação às margens de lucro. Veremos isso se desenrolar, especialmente com os fabricantes chineses, ao longo do ano."



