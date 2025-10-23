Qui, 23 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta23/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SENADO

Renan Calheiros cobra governo sobre números de projeto do IR: precisa colaborar

"Estou cobrando que a Fazenda mande os números do projeto, porque a Fazenda anunciou que o projeto era neutro", disse o senador

Reportar Erro
O senador Renan Calheiros (MDB-AL)O senador Renan Calheiros (MDB-AL) - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator do projeto que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda, cobrou, nesta quinta-feira, 23, que o Ministério da Fazenda mande os números dos impactos do texto após as mudanças feitas pela Câmara.

"O governo precisa, pelo menos, colaborar. Estou cobrando que a Fazenda mande os números do projeto, porque a Fazenda anunciou que o projeto era neutro. Depois das modificações da Câmara, que afetaram quase R$ 30 bilhões, a Fazenda continua dizendo que continua neutro", declarou durante sessão da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. "Eles ficaram de mandar os números, até agora, não mandaram. Isso é fundamental. A partir de hoje vou me dedicar ao relatório, mas preciso das informações", disse ele.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), que estava na sessão, afirmou que cobrará da pasta que mande os dados "o mais rápido possível".

Leia também

• IFI: governo precisa de superávit de R$ 27,1 bi no 4º tri para cumprir piso da meta fiscal

• Governo tenta vencer resistências após Motta dar aval para votação de parte do pacote fiscal

• COP30: governo consegue doação para bancar 3 quartos em Belém para países mais pobres

Renan disse que "a Fazenda costuma acordos com a Câmara, principalmente com o centrão" e que "o governo faz uma coisa com uma mão e outra com a outra mão", citando o exemplo de um acordo para isentar atividade rural ao mesmo tempo em que faz renegociação das dívidas.

"Na Câmara, a Fazenda fez acordo para isentar atividade rural. É um acordo que afeta em quase R$ 8 bilhões a compensação do projeto. Enquanto que o Congresso votou o projeto para renegociar dívidas agrícolas e o Conselho Monetário Nacional restringiu essa renegociação para 1.050 municípios"

O relator compromete-se, no entanto, em agir com responsabilidade fiscal no projeto do imposto de renda: "O Senado agirá, nesta questão, com absoluta responsabilidade. O acordo que o Senado fará não será para arrebentar arcabouço ou equilíbrio fiscal".

Mudanças no texto
Renan Calheiros reafirmou a intenção de fazer mudanças no texto: "Temos o caminho das emendas de redação, das supressão de itens inconstitucionais, o fatiamento ou ainda a apresentação de um projeto autônomo para sanear as impropriedades do texto que veio da Câmara", disse.

Como mostrou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), especialistas avaliam que qualquer manobra que represente mudança do mérito do texto implica uma reanálise da Câmara.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter