BRASIL Renan Calheiros se reunirá com Galípolo nesta quarta (4) para tratar sobre Master Segundo Renan, o grupo convidará Galípolo para falar à comissão em data ainda a ser definida

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), se reunirá hoje, às 16h30, com o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, para falar sobre o grupo de trabalho da Casa para acompanhar as investigações do Banco Master.

Segundo Renan, o grupo convidará Galípolo para falar à comissão em data ainda a ser definida. Também chamará o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, além de tentar marcar uma reunião com integrantes do Supremo Tribunal Federal na próxima semana.

O grupo de trabalho foi instalado nesta quarta-feira, 4, na CAE. Renan reafirmou a necessidade de investigar ligações políticas do Master e voltou a questionar as entradas do dono do banco, Daniel Vorcaro, no Palácio do Planalto.





Segundo ele, o grupo pedirá acesso a todos os documentos das investigações sobre o Master - incluindo os sigilosos - e cobrará posicionamento das consultorias que emitiram laudos que chamou de "fraudulentos" para embasar as atividades do Master.

O grupo da CAE terá como integrantes titulares os seguintes senadores:

-Fernando Farias (MDB-AL);

-Eduardo Braga (MDB-AM);

-Esperidião Amin (PP-SC);

-Randolfe Rodrigues (PT-AP);

-Alessandro Vieira (MDB-SE);

-Leila Barros (PDT-DF);

-Damares Alves (Republicanos-DF);

-Soraya Thronicke (Podemos-MS);

-Omar Aziz (PSD-AM);

-Humberto Costa (PT-PE);

-Izalci (PL-DF);

-Hamilton Mourão (Republicanos-RS).



