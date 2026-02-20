A- A+

BANCO MASTER Renan diz que comissão do Senado vai questionar Vorcaro sobre "fraturas do sistema financeiro" O depoimento na CPI está agendado para a próxima segunda-feira; já a CAE planeja ouví-lo no dia seguinte.

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, senador Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que o depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro deverá ir além das operações de crédito consignado investigadas na CPI do INSS e mirar as “fraturas” do sistema financeiro que permitiram a atuação do Banco Master.

O depoimento na CPMI está agendado para a próxima segunda-feira. Já a CAE planeja ouví-lo no dia seguinte.

Segundo Renan, a comissão pretende explorar não apenas decisões tomadas às vésperas da liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central, mas também os mecanismos de supervisão, a atuação de órgãos reguladores e eventuais lacunas que favoreceram as operações investigadas.

— A CAE atua permanentemente no acompanhamento e fiscalização do Sistema Financeiro Nacional, inclusive nas suas fraturas que favorecem fraudes como a do Master. Nosso trabalho fortalece, sem nenhum conflito, qualquer CPI que queira tratar dessas fraudes, punir responsáveis e aprimorar a legislação — afirmou.





A fala sinaliza que a comissão pretende ampliar o escopo das perguntas ao empresário, indo além do foco restrito ao consignado que motivou a CPI. Parlamentares avaliam que o colegiado deve questionar a política de captação do banco, a formação de carteiras de crédito, a venda de ativos e a interlocução da instituição com órgãos reguladores.

Renan também indicou que espera que o banqueiro responda aos questionamentos.

— Certamente ele quer falar num fórum especializado — disse.

Nos bastidores, integrantes da CAE sustentam que a audiência poderá ajudar a dimensionar não apenas eventuais responsabilidades individuais, mas falhas estruturais no mercado de crédito e na fiscalização de instituições financeiras de médio porte.

O Banco Master entrou no centro das investigações após a liquidação extrajudicial determinada pelo Banco Central e a deflagração de operação da Polícia Federal que apura suspeitas de gestão temerária e formação de carteiras sem lastro.

A comissão aprovou requerimento para que Vorcaro e ex-dirigentes prestem esclarecimentos sobre a liquidação da instituição e seus impactos no sistema bancário.

O depoimento ocorrerá em meio à pressão da CPI do INSS, que antecipou o depoimento do empresário para segunda-feira. Mesmo com a possibilidade de o banqueiro exercer o direito ao silêncio, integrantes do Senado avaliam que o comparecimento em dois colegiados diferentes aumenta o peso político do caso.

Para Renan, a apuração não deve se limitar à responsabilização individual.

— Nosso objetivo é fortalecer os mecanismos de controle e aperfeiçoar a legislação para evitar novas fraudes — afirmou.

