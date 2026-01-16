A- A+

SENADO Renan diz que comissão vai requisitar documentos do caso Master e critica TCU Presidente da CAE, do Senado, disse que vai requisitar documentos de inquérito da Polícia Federal

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou nesta sexta-feira que um grupo de trabalho criado pelocolegiado vai requisitar documentos que envolvem a investigação do esquema de suposta fraude do Banco Master.

O senador ainda criticou a atuação do Tribunal de Contas da União (TCU) no caso.

Em vídeo compartilhado nas redes nesta sexta, Renan afirmou que a CAE vai acompanhar “passo a passo” das investigações. — A CAE irá requisitar documentos, convocar envolvidos e adotar todas as providências para que os lesados sejam reembolsados e os culpados punidos — disse.

Segundo o senador, a CAE irá requisitar todos os documentos que envolvem o Master ao Banco Central (BC), TCU, Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Polícia Federal (PF). Renan ainda criticou o TCU, que chegou a estabelecer uma inspeção no BC pela liquidação do banco de Vorcaro, mas voltou atrás no início desta semana. — O TCU, por exemplo, é um braço do Legislativo para proteger os interesses do país e não para cobrir mal feitos.

Segundo o presidente da CAE, o Tribunal de Contas só tem mandato para fiscalizar o BC, caso a pretensão vá de encontro com os interesses do país, e não “colocando limites na própria investigação”.

