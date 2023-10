A- A+

PAC Renan Filho faz rodada para atrair investidores ao PAC e prevê R$ 3,7 bi para recuperar estradas Do montante para reparos, R$ 2,2 bi estão previstos para este ano; para "vender" PAC, secretários da pasta ficarão em São Paulo em novas rodadas de conversa com setor privado

O Ministro dos Transportes, Renan Filho, participou nesta quinta-feira, em São Paulo, de uma rodada com investidores para apresentar os projetos rodoviários do Novo PAC. No calendário da pasta, estão dois leilões previstos para este ano, o da BR-381, que acontece em novembro, e o da BR-040, em dezembro.

— Estamos cumprindo todo cronograma que anunciamos para este ano. A expectativa é fazer quatro leilões este ano e dez no ano que vem — afirmou o ministro, que disse ter “expectativas boas” para os próximos certames, depois de ajustes feitos na modelagem para atrair mais interessados.

O leilão mais recente executado pela pasta, em setembro deste ano, teve apenas um interessado, o consórcio Infraestrutura PR, que arrematou o Segundo Lote do Sistema Rodoviário do Paraná. O contrato prevê 30 anos de concessão e investimento de R$ 17,3 bilhões.

O Novo Pac prevê R$ 185,8 bilhões em investimento rodoviário nos próximos quatro anos. A maior parte, R$ 112, 8 bilhões, virá do setor privado, incluindo 35 leilões. Entre os projetos rodoviários, além dos quatro leilões deste ano, estão previstos outros 10 leilões no próximo ano, com previsão de levantarem R$ 93 bilhões, segundo apresentação feita pela pasta na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo.

Para garantir a atração do setor privado, o ministro convocou dois secretários a permanecerem nos próximos dias em São Paulo, para ter conversas bilaterais com fundos de investimento, concessionárias e construtoras.

A secretária Nacional de Transporte Rodoviário, Viviane Esse, e o secretário-executivo da pasta,George Santoro, vão focar prioritariamente na atração de possíveis interessados dentro do mercado brasileiro para, depois, buscar investidores estrangeiros, segundo Renan Filho.

— Como você vai convidar o vizinho, se você não convidou os seus parentes próximos para o aniversário de 1 ano do seu filho? Vamos conversar com todo mundo no Brasil. Eles vão passar a semana aqui recolhendo impressões, apresentando cronograma e discutindo a ordem do pipeline.

R$ 3,7 bi para recuperar estradas

Além dos leilões para concessão de rodovias e das obras previstas no Novo PAC, Renan Filho afirmou que o Ministério dos Transportes prevê R$ 2,2 bilhões a serem injetados, ainda este ano, na malha rodoviária brasileira com a nova edição do BR-Legal.

O programa, de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), prevê reparos nas estradas, incluindo instalação de placas de sinalização, pintura de faixas e recuperação de guard rail.

Para este ano, o objetivo é apresentar os editais em outubro e novembro, e realizar as licitações até o final do ano, segundo Renan Filho. Na apresentação do programa a possíveis investidores, a pasta indica que o BR-Legal será dividido em 46 lotes, em dez estados. O investimento previsto, nos cinco anos, é de R$ 3,7 bilhões para uma extensão de 17,7 mil quilômetros de rodovia.

— É um programa importante porque, além de recuperar estrada, garante segurança para os usuários e mais qualidade para as rodovias. O Brasil abandonou o BR-Legal ao longo dos últimos anos, o que fez despencar a qualidade das nossas rodovias — afirmou o ministro, que indicou que as licitações vão acontecer de forma descentralizada, pelas superintendências do DNIT.

