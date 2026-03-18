A- A+

GOVERNO Renan Filho: há 15 mil infratores diferentes no Brasil por descumprimento da tabela de frete O número de infrações soma o total de 40 mil até janeiro deste ano

O ministro dos Transportes, Renan Filho, informou nesta quarta-feira, 18, que foram identificados 15 mil infratores diferentes por descumprimento da tabela com valor mínimo para o frete do transporte rodoviário. O número de infrações soma o total de 40 mil até janeiro deste ano.

Uma empresa pode ter mais de uma notificação de irregularidade. "Nós já fizemos autuações para essas empresas, só nos últimos quatro meses, em R$ 419 milhões", declarou o ministro.

As medidas para fechar o cerco por descumprimento de frete terão caráter legal, mas o formato específico de ações sobre tabela de frente está sendo discutido.

Renan Filho falou na definição no menor prazo possível.

"Vamos utilizar o expediente jurídico adequado. Eu defendo que a medida seja efetiva e imediata", declarou o ministro.

Veja também