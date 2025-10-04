A- A+

EMPRESAS Renault considera cortar até três mil empregos no mundo, diz site francês Segundo l'Informe, seriam afetadas áreas como recursos humanos, finanças e marketing

A montadora francesa Renault está considerando cortes de empregos que podem afetar até 3.000 posições em todo o mundo, informou o site de notícias francês l’Informe.

O plano reduziria em 15% os empregos em serviços de suporte, incluindo recursos humanos, finanças e marketing, de acordo com a Agência France Press, que citou o l’Informe.

A Renault infomou em comunicado neste sábado que não tinha números para comunicar porque nenhuma decisão havia sido tomada.

“Dadas as incertezas no mercado automotivo e o ambiente extremamente competitivo, confirmamos que estamos considerando maneiras de simplificar, acelerar a execução e otimizar nossos custos fixos”, acrescentou a empresa na nota.

