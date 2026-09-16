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NEGÓCIOS Renault e Geely investirão R$ 2 bi no Brasil para produzir carro elétrico no país Novo serviço da plataforma mira pequenos e médios lojistas. Empresa também estreia ferramenta que oferece cupons e reservas para atendimento presencial nos restaurantes

Após expandir a atuação além de restaurantes, alcançando também pedidos de farmácias, supermercados e uma fintech, o iFood lança nesta quarta-feira uma nova frente de negócios. Batizado de Envios iFood, a solução vai permitir que varejistas usem a rede de entregadores da plataforma na logística de pedidos feitos nos canais próprios das lojas.

A aposta é parte dos investimentos de R$ 24 bilhões que a companhia faz até março de 2027, um aumento de 40% em relação ao ciclo anterior. Os aportes incluem ainda expansão nas entregas Turbo, em até 20 minutos, e a criação de um serviço para levar o cliente presencialmente para o restaurante.

O foco da empresa com o novo serviço de entregas é atender principalmente pequenos e médios lojistas. Eles não vão ofertar seus produtos no app do iFood, mas contratar a empresa para realizar as entregas das vendas feitas por telefone, WhatsApp, sites e aplicativos próprios.

Desse modo, a solução vai ser mais uma opção de entrega oferecida aos consumidores, competindo com o serviço operado hoje pelos Correios e outras empresas de logística, como Loggi, Total Express e Jadlog. A promessa do iFood é que os pedidos sejam entregues aos consumidores em prazos a partir de uma hora.

— Entrega rápida é um serviço muito limitado às grandes plataformas, já que exige um investimento alto em tecnologia, operação e infraestrutura. A ideia é democratizar esse serviço também para pequenos e médios empreendedores — argumenta Arnaldo Bertolaccini, vice-presidente de logística do iFood.

Para dar escala ao serviço, o app firmou uma parceria com a plataforma de e-commerce Nuvemshop, que passou a oferecer o Envios iFood como opção de entrega aos seus cerca de 180 mil lojistas.

Segundo o executivo, não há como estimar os preços das entregas, que variam de acordo com as dimensões do produto e as distâncias, mas ele explica que a forma de repasse dos valores aos consumidores vai depender da política de compras da loja, que pode oferecer frete grátis ou absorver parte da cobrança, por exemplo.

Em pouco mais de um mês de testes, a solução realizou 500 mil entregas e a expectativa da empresa é chegar a 1 milhão em outubro. Para efeitos de comparação, o iFood faz em média 50 milhões de entregas por mês.

Reserva no app para comer no salão

O lançamento da solução de envios é uma das estratégias do iFood para o próximo ano, a partir de investimentos que somam R$ 24 bilhões.

Sócio e CEO da empresa, Diego Barreto explica que, do total, R$ 10 bilhões são dedicados a operação de entregas de restaurantes, farmácias e supermercados. Ele cita que, com os recursos, deve ser expandido a nível nacional o iFood Hits, de pedidos de comida sem taxa de entrega, e o Turbo, que promete chegar ao cliente em 20 minutos.

Além disso, a empresa colocou no ar a função Comer Fora. A lógica da solução é que o usuário busque restaurantes na sua região e encontre cupons e ofertas para atendimento presencial, além da possibilidade de fazer reserva de mesa pelo app. Nos últimos meses o serviço foi testado em Campinas (SP) e Curitiba (PR), e agora chegou à capital paulista.

— Não é um negócio para que a gente ganhe dinheiro, vamos receber apenas uma mensalidade. Houve uma mudança comportamental brutal no pós-pandemia. Queremos usar os dados para incentivar o restaurante a ter mais fluxo no salão — afirma Barreto.

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