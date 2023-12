A- A+

brasil Renda dos brasileiros avança em 2022, mas está abaixo do pré-pandemia. Ricos perderam mais Ganho médio per capita subiu 4,5%, para R$ 1.586 mensais no ano passado. Em 2019, era de R$ 1.668

Depois dois anos de perda na renda, os brasileiros viram seus ganhos subirem em 2022. Considerando trabalho, auxílios do governo e outros rendimentos, como aluguel, a renda média per capita avançou 4,5% no ano passado, para R$ 1.586 mensais.

Ainda assim, está em patamar 5,17% inferior ao registrado antes da pandemia do coronavírus. Em 2019, a renda domiciliar per capita média do brasileiro foi de R$ 1.668.

Os números por classe social mostram o impacto que os auxílios do governo tiveram em amenizar as perdas de renda na pandemia. Em 2022, o governo Bolsonaro retomou o pagamento do Auxílio Brasil, num valor mais alto, de R$ 600, que foi mantido pelo presidente Lula no atual Bolsa Família.

Em todas as faixas de rendimento mais baixas - até o patamar de R$ 702 per capita – houve ganho de renda em relação a 2019.

A partir dessa faixa de renda, há perdas. A maior redução foi justamente entre os 10% mais ricos da população brasileira – ou seja, as famílias nas quais o rendimento médio domiciliar per capita é de R$ 6.448. Nesse grupo, a perda de renda foi de 9,7% em relação a 2019, ou seja, antes da pandemia.

