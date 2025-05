Renda dos brasileiros sobe 4,7% em 2024 e renova recorde puxada por salários e benefícios sociais

A- A+

Impulsionado pela continuidade do avanço dos programas sociais e pela melhora do mercado de trabalho, o rendimento domiciliar médio do brasileiro cresceu 4,7% em 2024, o terceiro ano seguido de alta, informou o IBGE nesta quinta-feira.

O valor de R$ 2.020 mensais por pessoa do domicílio é o maior da série da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C), iniciada em 2012.

O rendimento geral já havia batido recorde em 2023. Naquele ano, a volta do Bolsa Família, consolidado com um benefício elevado para em torno de R$ 600 por mês — mantendo o nível introduzido em 2022, durante a campanha eleitoral, no então Auxílio Brasil —, foi o destaque no salto de 11,5% ante 2022.

Em 2024, a dinâmica de renda seguiu se beneficiando da expansão dos programas sociais, mas com maior apoio do mercado de trabalho. Houve aumento de 3,7% no rendimento médio do trabalho, para R$ 3.225 por mês por trabalhador, também recorde na série histórica da Pnad-C. E o ganho de renda foi maior entre as famílias mais pobres, o que fez a desigualdade recuar no país.

— Apesar dos importantes programas sociais do governo, que também contribuíram, o rendimento do trabalho, em 2024, foi bastante importante no crescimento do rendimento por todas as fontes e no rendimento domiciliar per capita. Ele avançou a participação dele no rendimento domiciliar — afirmou Gustavo Fontes, analista da Pnad-C.

Mais peso da renda do trabalho

O bom momento do mercado de trabalho em 2024, quando a taxa de desemprego média foi de 6,6%, a menor da história, também incluiu o aumento dos postos de trabalho, tanto formais quanto informais.

Geralmente, como explicam especialistas, mais empregos também contribuem para um avanço na renda do trabalho — numa família hipotética, se os gastos eram bancados por duas pessoas trabalhando e uma filha do casal consegue um emprego, a renda do trabalho do domicílio como um todo cresce.

Como ressaltou Fontes, a participação da renda do trabalho na composição do rendimento domiciliar médio subiu para 74,9% em 2024, ante 74,2% em 2023. Com isso, a fatia do trabalho se aproximou do padrão histórico da Pnad, em torno de 75%.

