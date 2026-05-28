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CÉDULA Renda média de R$ 3.732 no trimestre até abril de 2026 é a 2ª maior da série, revela IBGE Renda nominal, ou seja, antes que seja descontada a inflação no período, cresceu 2,2% no trimestre terminado em abril

A massa de salários em circulação na economia manteve-se sustentada por um breve aumento na renda média, embora o contingente de ocupados tenha recuado. A massa salarial somou R$ 377,046 bilhões no trimestre até abril, R$ 75 milhões a menos que no trimestre encerrado em janeiro.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Já o rendimento médio subiu 0,3% ante o trimestre até janeiro, para R$ 3.732, segundo maior patamar da série histórica, atrás apenas do pico alcançado no trimestre encerrado em março, quando foi de R$ 3.750.

"O rendimento garantiu a estabilidade da massa de rendimento, a despeito da retração na ocupação. Travou na estabilidade a massa", disse Adriana Beringuy, coordenadora de Pesquisas por Amostra de Domicílios do IBGE.

A renda nominal, ou seja, antes que seja descontada a inflação no período, cresceu 2,2% no trimestre terminado em abril ante o trimestre encerrado em janeiro. Já na comparação com o trimestre terminado em abril de 2025, houve elevação de 9,6% na renda média nominal.

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