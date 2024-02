A- A+

BRASIL Renda média recebida por homens e mulheres foi recorde no 4º trimestre, mostra IBGE Trabalhadoras, porém, seguem recebendo valor menor do que o do salário médio dos homens

O rendimento médio real, habitualmente recebido no trabalho principal, alcançou um recorde de R$ 2.947 no quarto trimestre de 2023. As mulheres trabalhadoras, porém, permanecem recebendo um valor menor do que o do salário médio dos homens.



Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada desde 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Considerando apenas a renda habitual obtida do trabalho principal (e não de todos os trabalhos), o rendimento médio alcançou patamar recorde no quarto trimestre de 2023 tanto para os homens, R$ 3.233, quanto para as mulheres, R$ 2.562.

Ou seja, o homem recebe cerca de 25% a mais que a mulher em seu emprego principal.



"Embora ambos atinjam valores máximos (da série histórica), a diferença é de 25%", frisou Adriana Beringuy, coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE.

