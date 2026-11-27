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Mercado Financeiro Rendimento real do trabalhador cresceu 3,5% em um ano Na comparação trimestral, massa de rendimento teve alta de 1,4%

O rendimento real habitual de todos os trabalhos ficou em R$ 3.812, no trimestre encerrado em outubro deste ano. O dado é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) contínua, divulgada nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o IBGE, o valor representa alta de 1% na comparação com o trimestre encerrado em julho deste ano e de 3,5% em relação ao trimestre encerrado em outubro do ano passado.

A massa de rendimento real habitual (R$ 390,3 bilhões) apresentou altas de de 1,4% na comparação trimestral (mais R$ 5,5 bilhões) e 4,6% na comparação anual (mais R$ 17,2 bilhões).

Desemprego

Segundo os dados divulgados pela Pnad, a taxa de desemprego atingiu 5,1% no trimestre, ficando abaixo dos 5,3% de julho e dos 5,4% de outubro de 2025. A população desocupada recuou 4,3% em relação ao trimestre anterior e 5,8% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

A população ocupada manteve-se estável na comparação trimestral e cresceu 1,1% na comparação anual. O contingente de 103,7 milhões é recorde.

Subutilização

A população subutilizada, isto é, aqueles que estão desocupados, aqueles que poderiam trabalhar mais, que buscou trabalho mas não estava disponível ou que não procurou emprego mas estava disponível, ficou em 14,5 milhões.

Isso significa um recuo de 2,4% ante o trimestre anterior e de 8% na comparação anual. A taxa de subutilização (12,7%) teve queda de 0,3 ponto percentual ante o trimestre anterior (13%) e de 1,1 ponto percentual no ano (13,9%).

Os desalentados, ou seja, aqueles que desistiram de procurar trabalho, chegaram a 2,4 milhões de pessoas, apresentando estabilidade no trimestre e queda de 8,9% no ano (2,6 milhões de pessoas).

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