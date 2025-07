Renovação das distribuidoras traz investimentos de R$ 120 bi até 2030, diz Alexandre Silveira

A- A+

O ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira, pontuou nesta segunda-feira, 28, que a renovação dos contratos de concessão das distribuidoras de energia elétrica deve gerar investimentos ao País de mais de R$ 120 bilhões de reais até 2030.

"Muitas dessas empresas são estrangeiras. (...) Somos um país que negocia com todos os seus parceiros comerciais e que, acima de tudo, defende o multilateralismo", declarou durante evento de inauguração da Usina Termelétrica GNA II, no Porto do Açu, em São João da Barra (RJ).

Silveira lembrou que no Espírito Santo, a empresa portuguesa EDP investirá R$ 5 bilhões. A empresa foi a primeira, de 20 distribuidoras, a assinar uma prorrogação contratual, por mais 30 anos, sob novas regras do MME.

"A Neoenergia, do grupo espanhol Iberdrola, anunciou investimentos na ordem de R$ 40 bilhões entre 2024 e 2028. Já no setor de transmissão, a State Grid, empresa chinesa, já aportou R$ 28 bilhões. São os maiores empreendimentos dessa empresa fora da China", ressaltou.

O ministro ainda celebrou a assinatura da carta de intenções com a empresa Gás Natural Açu (GNA). "Com o compromisso da GNA e as parcerias com o mundo todo, garantimos aos brasileiros mais desenvolvimento econômico, com sustentabilidade."

Veja também