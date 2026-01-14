A- A+

INVESTIGAÇÃO Rentabilidade, crédito falso e transações: o que sabe sobre suspeitas envolvendo o Banco Master Daniel Vorcaro, dono da instituição, voltou a ser alvo de operação da Polícia Federal

A investigação sobre fraudes no Banco Master revelou até agora suspeitas de criação e negociação de títulos de crédito falsos, tentativas de burlar a fiscalização do Banco Central (BC) e empréstimos seguidos de transações relâmpago com rentabilidade de até 10 milhões, conforme o GLOBO revelou.

A Polícia Federal (PF) realiza nesta quinta-feira a segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura possíveis irregularidades no banco. O dono da instituição, Daniel Vorcaro, foi alvo de busca e apreensão. Vorcaro chegou a ser preso na primeira fase da operação, em novembro, mas depois foi solto.

A investigação apontou que o Master e o Banco de Brasília (BRB) teriam "fabricado" títulos de crédito que nunca existiram para justificar a transferência de R$ 12,2 bilhões do banco estatal de Brasília para o Master.

O BRB tentou comprar a instituição de Vorcaro, mas a operação foi barrada pelo BC. Posteriormente, a autoridade monetária decretou a liquidação do Master.

Segundo a apuração, o BRB realizou operações inconsistentes com o Master numa tentativa de dar uma sobrevida à instituição, enquanto o BC analisava a proposta de venda.





Parte das suspeitas envolvendo o Master foi identificada BC e encaminhada para investigadores. Um dos fatos que chamou atenção foi uma sequência de transações relâmpagos feitas por uma rede de fundos de investimento administrados pela gestora de recursos Reag DTVM a partir de um empréstimo de R$ 459 milhões da instituição financeira de Daniel Vorcaro. Uma das operações consideradas suspeitas teve rentabilidade de 10.502.205,65% em 2024.

Entre os fundos com transações incomuns está Fundo Brain Cash que, com apenas 20 dias de existência, recebeu R$ 450 milhões a partir de um empréstimo do Master e multiplicou em cerca de 30 mil vezes o seu patrimônio. Essa transação foi a única registrada no balanço do fundo, que tinha apenas um investidor: uma empresa dirigida por uma ex-funcionária da Reag.

De acordo com o BC, os empréstimos suspeitos do Master, concedidos para 36 empresas, foram aplicados em fundo com rendimento incerto e inferior ao custo da operação. O volume dessas operações chegou a mais de duas vezes o tamanho do patrimônio da instituição financeira em agosto do ano passado.

A Reag entrou na mira da Operação Carbono Oculto, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustível e empresas financeiras.

