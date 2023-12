A- A+

América do Sul Repatriação de capital: pacote beneficia quem botar dinheiro em bancos argentinos, diz ministro Ministro da Economia do país afirma ainda que reforma sobre imposto de renda será revista

O pacote de medidas anunciado pelo governo argentino de Javier Milei para estimular a repatriação de capital de argentinos hoje alocado fora do país vai favorecer principalmente “aqueles que colocarem dólares no sistema bancário argentino. Quem puser dólares no sistema bancário argentino não vai pagar nada”, afirma o ministro da Economia do país, Luis Caputo, em entrevista ao programa A dos voces, da TN, como noticiou o La Nación.

O governo tentará reverter a reforma sobre sobre o imposto de renda aprovada em setembro, sob o argumento de ser uma demanda dos governadores das províncias.

Haverá mudança nos subsídios a energia e transporte, explicou Caputo, com o objetivo de subsidiar a demanda, ao invés da oferta. O ministro garantiu, no entanto, que não haverá impacto na tarifa de eletricidade. Disse ainda que a fórmula usada para calcular o reajuste das aposentadorias será revista. A nova regra ainda está sendo elaborada.

Veja as medidas destacadas por Caputo:

“As pessoas que tenham dólares no colchão, no cofre ou fora não vão pagar nada se colocarem seus dólares no sistema bancário argentino”.

“(Se os cidadãos) sacarem os dólares do sistema bancário vão pagar 5% de impostos”.

“É muito dispendioso que os capitais sigam sendo evadidos. Com esta política de combate ao capital a única coisa que conseguimos foi que que o PIB fosse para o exterior”

Inflação, pobreza, escassez de dólares e déficit fiscal: A herança econômica do governo Fernández

“Se esse dinheiro retornasse, não teríamos nenhum problema de déficit porque esse dinheiro geraria uma arrecadação que colocaria as contas fiscais em ordem”

“Temos a força necessária para enfrentar as passeatas e a reação da CGT (Confederação Geral do Trabalho, central sindical)”

“O programa de ajuste está legitimado pelo voto popular”

“As pessoas entenderam definitivamente que o problema é que se gasta mais do que se arrecada e enquanto não resolvermos isso seguirão querendo nos enganar sobre termos problemas de inflação, dívida e dólar”

“Temos que fazer com que as pessoas voltem a confiar definitivamente nos funcionários públicos”

“O que estamos fazendo é proteger o aposentado. A fórmula da aposentadoria não funciona. Se continuarmos com essa fórmula pelos próximos quatro meses, os aposentados receberiam entre 25% e 40% menos do que hoje. Eliminando a regra, os estamos protegendo”

“Vamos encontrar a fórmula. Os aposentados claramente vão ganhar mais do que ganhariam com a fórmula atual”

“Está prevista uma compensação aos aposentados frente ao a este cenário inflacionário”

“A Argentina vai pagar o vencimento (de empréstimos) do próximo 21 de dezembro com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Está garantido”

“Estamos em muito bons termos com o FMI. Estamos reformulando o acordo que já havia caído pelo não cumprimento de todas as metas pela a administração passada”

“Do total da redução do gasto que propusemos, 60% são de redução do custo da política”

Um salto: Inflação argentina acelera em novembro e supera 160% em 12 meses

“Vamos começar a subsidiar a demanda em energia e transporte. Com a mesma tarifa, vamos fornecer kilowatts aos que mais precisam”

“As províncias são as primeiras pedindo a reversão (da mudança) do imposto de renda”

“ O aumento de retenções e do imposto PAIS são medidas transitórias”

Veja também

Câmara dos Deputados Governo fecha acordo com líderes para votar pauta econômica em troca de não bloquear emendas