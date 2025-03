Repis Cidadão permite resgatar "dinheiro esquecido" do PIS/Pasep; veja como fazer

A- A+

O Ministério da Fazenda lançou nesta segunda-feira o Repis Cidadão, plataforma on-line que permite resgatar valores do Fundo PIS/Pasep, extinto em 2020. Por meio do site repiscidadao.fazenda.gov.br, o trabalhador — ou seu beneficiário legal, em caso de falecimento do titular — poderá verificar se há dinheiro a ser sacado, referente a antigas cotas.

Os primeiros pagamentos serão feitos em 28 de março. Para realizar a consulta, o sistema exigirá uma conta de nível prata ou ouro na plataforma Gov.br.

Além da nova plataforma, a consulta continua disponível por meio do aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou do internet banking da Caixa Econômica Federal.





De onde vêm os recursos?

Os valores consultados referem-se ao ressarcimento das cotas do extinto Fundo PIS/Pasep destinadas a pessoas que trabalharam com carteira assinada (no caso do PIS) ou como servidor público (no caso do Pasep) entre 1971 e 1988 e que ainda não realizaram o saque das cotas.

O montante a ser retirado varia conforme o tempo de trabalho e o salário recebido à época. O Ministério da Fazenda estima que o valor médio a ser liberado seja de R$ 2.800.

O governo usou o dinheiro?

Uma Emenda à Constituição aprovada em 2022 determinou que os valores não sacados até 05/08/2023 foram considerados abandonados. O recurso foi usado para melhorar o resultado das contas públicas.

Mas aqueles interessados podem solicitar ressarcimento à União no prazo de até cinco anos. No site, o trabalhador ou seu beneficiário legal tem todas as informações concentradas em um só ambiente.

Será possível verificar se há ou não valores a serem sacados e como proceder para retirar o dinheiro, inclusive com informações específicas para herdeiros.

Como consultar o saldo?

Para saber se você possui saldo, consulte o aplicativo do FGTS e verifique no seu extrato se possui cotas do PIS/Pasep transferidas ao Tesouro Nacional.

Como resgatar o dinheiro?

Para receber o saldo você deve protocolar pedido de ressarcimento em uma agência da Caixa.

Quais são os documentos necessários para o ressarcimento?

Titular da cota:

Documento oficial de identificação.

Beneficiário legal do titular:

Certidão PIS/PASEP/FGTS emitida pela Previdência Social com a relação de dependentes habilitados à pensão por morte; ou

Declaração de dependentes habilitados à pensão emitida pelo órgão pagador do benefício; ou

autorização judicial ou escritura pública assinada por todos os dependentes e sucessores, se capazes e concordantes, atestando por escrito a autorização do saque e declarando não haver outros dependentes ou sucessores conhecidos.

Como saber se pais ou avós têm direito ao saque?

É necessário efetuar login no sistema Repis Cidadão e efetuar a consulta utilizando o número de inscrição PIS/PASEP do cotista. Havendo cota disponível para saque, é necessária a solicitação em uma das agências da Caixa.

O dinheiro das cotas do PIS/Pasep tem relação com o abono salarial?

O sistema não tem relação com o atual programa de pagamento do abono salarial do PIS/Pasep 2025. São valores distintos.

O abono é um benefício destinado a trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que atuaram formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano-base de 2023, com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.604, na época), conforme informações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O calendário de pagamento do abono 2025 começou no mês passado, para os trabalhadores nascidos em janeiro. A partir de 17 de março, o dinheiro será liberado para os que fazem aniversário em fevereiro. Confira abaixo:



Calendário de pagamento do abono salarial 2025

Nascidos em Recebem a partir de Janeiro 17 de fevereiro Fevereiro 17 de março Março e abril 15 de abril Maio e junho 15 de maio Julho e agosto 16 de junho Setembro e outubro 15 de julho Novembro e dezembro 15 de agosto

Fonte: MTE

O abono salarial é um benefício anual, no valor de até um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.518.

