A- A+

UE-MERCOSUL Representação Brasileira do Parlasul aprova acordo entre Mercosul e União Europeia A aprovação ocorreu de forma simbólica e em duas fases, uma entre senadores e outra entre deputados

A Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul aprovou na manhã desta terça-feira, 24, o parecer do deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) em favor do acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia.

A aprovação ocorreu de forma simbólica e em duas fases, uma entre senadores e outra entre deputados. O colegiado só poderia aprovar ou rejeitar o texto do acordo, sem alterações. O grupo é formado por 10 senadores e 27 deputados federais e emite pareceres sobre matérias relacionadas ao Mercosul. A sessão foi presidida pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

Após a aprovação, o texto deve ser convertido em Projeto de Decreto Legislativo (PDL) sob autoria da Representação Brasileira no Parlasul. A matéria é então encaminhada para a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados.

De acordo com fontes que acompanham as discussões, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), tem indicado que vai levar o texto para votação diretamente ao plenário, sem a apreciação em demais comissões.





Veja também