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debate Representantes da Adagro e dos SVOs do Nordeste discutem o Plano Brasil Livre de Peste Suína Reunião segue até esta quarta-feira (18), no Sebrae-PE, sob coordenação do Mapa, com participantes de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte

Representantes dos estados do Nordeste estão discutindo até quarta-feira (18), no Recife, o avanço do Plano Estratégico Brasil Livre de Peste Suína Clássica (PSC).

A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro) recebe, na capital pernambucana, os responsáveis pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO) em apoio ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), por meio do Departamento de Saúde Animal (DSA). O encontro ocorre no Sebrae Lab, no bairro da Ilha do Retiro.

A iniciativa também reúne representantes das Superintendências Federais de Agricultura (SFAs), com o objetivo de alinhar estratégias, avaliar dados sanitários e fortalecer as ações de vigilância voltadas à prevenção e erradicação da doença. Durante o encontro, cada SVO apresenta o panorama da suinocultura em seus respectivos estados.

“É um grande prazer recebermos em Pernambuco, em parceria com o Sebrae, uma reunião tão importante para a pecuária da região e do país. Nosso estado cumpre um papel de integração, especialmente por sua localização estratégica no Nordeste, além de proporcionar uma troca de experiências que certamente vai enriquecer o trabalho das equipes da Adagro no interior e também dos outros estados na defesa sanitária da suinocultura”, afirmou o diretor-presidente da Adagro, Moshe Dayan Fernandes, durante a abertura da reunião.

A chefe da Divisão de Sanidade de Suídeos do Departamento de Saúde Animal do Mapa, Lia Coswig, destacou que o encontro marca o início de um processo de vigilância continuada orientado pelo departamento.

“Esse é o primeiro passo para que os estados avancem no processo de erradicação da peste suína clássica. Pelo que já vimos nas primeiras apresentações, os estados estão no caminho certo, embora ainda precisem avançar em diversos aspectos”, afirmou.

Ela acrescentou que a presença dos representantes dos estados demonstra o compromisso com a erradicação da doença.“Com a força de trabalho dos seis estados reunidos aqui, vamos avançar nesse processo”, ressaltou.

Lia Coswig também destacou a organização de Pernambuco na área de defesa sanitária. “Pernambuco é um estado bastante organizado e certamente será um dos principais apoiadores nesse processo, inclusive incentivando os estados vizinhos onde a suinocultura ainda não tem tanta relevância”, afirmou. “Tenho certeza de que ainda vamos ouvir falar muito da suinocultura de Pernambuco quando avançarmos para a zona livre”, completou.

“O evento também reforça a atuação dos serviços de vigilância epidemiológica e de defesa sanitária animal, fundamentais para a manutenção do status sanitário dos rebanhos e para a competitividade da cadeia produtiva da suinocultura no país”, destacou a coordenadora do Programa Estadual de Erradicação da Peste Suína em Pernambuco da Adagro, Verônica Fabre.

Nesta quarta-feira (18), a programação será dedicada à apresentação do plano de vigilância para a Peste Suína Clássica e aos encaminhamentos técnicos para o fortalecimento das ações de defesa sanitária animal na região.

A reunião integra as ações do Programa Nacional de Sanidade Suídea (PNSS), executado pelo Serviço Veterinário Oficial, que tem como objetivo manter o controle sanitário da suinocultura brasileira, prevenir a ocorrência de doenças e garantir a segurança sanitária da produção.

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